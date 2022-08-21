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Сборная Канады стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею Сборная Канады стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею, прошедшего в канадском Эдмонтоне.
Командные
21 августа 2022 г. 07:28
Сборная Канады стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады стала победительницей молодежного чемпионата мира по хоккею, прошедшего в канадском Эдмонтоне.

Как передает Report, в финале хозяева турнира одержали победу над командой Финляндии - 3:2.

К третьему периоду канадцы вели со счетом 2:0, но позволили соперникам отыграться. Судьба чемпионского титула решилась в овертайме, на четвертой минуте которого шайбу в ворота соперников отправил канадец Кент Джонсон.

Сборная Канады одержала победу во всех матчах, проведенных на турнире, причем кроме финальной игры она неизменно брала верх в основное время игры.

Напомним, что третье место на чемпионате мира заняла Швеция, обыгравшая в поединке за бронзу чехов - 3:1.

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