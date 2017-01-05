Сборная Канады по хоккею вышла в финал молодежного чемпионата мира

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Хоккеисты молодежной сборной Канады (игроки не старше 20 лет) обыграли сверстников из Швеции в полуфинале домашнего чемпионата мира.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:2 (2:2, 1:0, 2:0). У победителей шайбами отметились Митчелл Стивенс (8-я минута), Энтони Чирелли (19), Жюльен Готье (33, 59) и Дилан Стром (48). В составе сборной Швеции отличились Юэль Эк Эрикссон (7) и Карл Грюндстрем (9).

В финале канадцы встретятся со сборной США, которая ранее в серии буллитов оказалась сильнее команды России (4:3). Матч за третье место между россиянами и шведами, как и финал, пройдет 5 января.