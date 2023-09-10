Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу

Сборная Германии со счетом 83:77 обыграла команду Сербии в финальном матче Кубка мира по баскетболу.

Сборная Германии со счетом 83:77 обыграла команду Сербии в финальном матче Кубка мира по баскетболу.

Как передает Report , встреча прошла в Маниле.

Самым результативным игроком финала стал баскетболист сборной Германии и "Лос-Анджелес Лейкерс" Деннис Шрёдер, набравший 28 очков. В составе сербской команды больше всех очков набрал Алекса Аврамович из "Партизана" - 21. Сборная Германии на Кубке мира выиграла все восемь матчей, не потерпев ни одного поражения.

В матче за третье место сборная Канады со счетом 127:118 в овертайме обыграла команду США. Канадцы впервые завоевали медали Кубка мира по баскетболу.