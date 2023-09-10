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Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу

Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу Сборная Германии со счетом 83:77 обыграла команду Сербии в финальном матче Кубка мира по баскетболу.
Командные
10 сентября 2023 г. 22:17
Сборная Германии впервые стала победителем Кубка мира по баскетболу

Сборная Германии со счетом 83:77 обыграла команду Сербии в финальном матче Кубка мира по баскетболу.

Как передает Report, встреча прошла в Маниле.

Самым результативным игроком финала стал баскетболист сборной Германии и "Лос-Анджелес Лейкерс" Деннис Шрёдер, набравший 28 очков. В составе сербской команды больше всех очков набрал Алекса Аврамович из "Партизана" - 21. Сборная Германии на Кубке мира выиграла все восемь матчей, не потерпев ни одного поражения.

В матче за третье место сборная Канады со счетом 127:118 в овертайме обыграла команду США. Канадцы впервые завоевали медали Кубка мира по баскетболу.

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