Сборная Финляндии впервые завоевала золотые медали Олимпиады

Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине.

Как передает Report, заброшенной шайбой в составе российской сборной отметился Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились Вилле Покка (24) и Ханнес Бьёрнинен (41).

Сборная России стала победителем Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Семь раз Олимпийские игры выигрывала сборная СССР, один раз - команда СНГ. Сборная Финляндии завоевала золотые медали Олимпиады впервые. Это позволило ей стать девятой командой, завоевывавшей золото турнира. Прежде это удавалось Канаде (девять раз), СССР (семь раз), России (один раз – в 2018), Великобритании (один раз – 1936), США (два раза – 1960 и 1980), Швеции (два раза – 1994, 2006), Чехии (один раз – 1998) и Объединённой команде республик бывшего СССР (один раз – 1992).

В активе финнов также две серебряные и четыре бронзовые медали Игр.