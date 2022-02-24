Сборная Финляндии по хоккею с мячом отказалась от участия в ЧМ в России

Сборная Финляндии по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира в России.

Сборная Финляндии по хоккею с мячом отказалась от участия в чемпионате мира в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на главу Финской хоккейной ассоциации Тобиаса Карлссона.

Турнир пройдет в Сыктывкаре с 27 марта по 3 апреля. Также финская команда не примет участие в чемпионате мира среди юниоров, который запланирован на 24-26 марта в Кемерово.

"Причины - эскалация вооруженного конфликта в Украине и ухудшение в связи с этим ситуации с безопасностью в России. Мы несем ответственность за обеспечение безопасности финских граждан, поэтому мы приняли решение не участвовать в соревнованиях", - сказал Карлссон.