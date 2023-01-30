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Сборная Дании в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу Сборная Дании со счетом 34:29 обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд и в третий раз подряд завоевала золотые медали турнира.
Командные
30 января 2023 г. 01:53
Сборная Дании в третий раз подряд выиграла чемпионат мира по гандболу

Сборная Дании со счетом 34:29 обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд и в третий раз подряд завоевала золотые медали турнира.

Как передает Report, встреча прошла в Стокгольме.

В матче за третье место сборная Испании со счетом 39:36 обыграла команду Швеции, которая является действующим чемпионом Европы.

Сборная Дании в третий раз подряд стала чемпионом мира. На мировых первенствах датчане, помимо трех золотых медалей, выиграли три серебряные и одну бронзовую. Датская команда благодаря победе на чемпионате мира завоевала путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 28-й раз. Турнир принимали Польша и Швеция, финал и матч за третье место прошли в Стокгольме, в соревнованиях принимали участие 32 команды. Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Франции (6 раз).

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