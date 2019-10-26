Сборная Азербайджана по футзалу стала первой в отборочной группе

Завершились матчи III группы основного раунда отборочного турнира ЧМ-2020 по футзалу.

Как передает Report, в заключительном матче сборная Азербайджана, под руководством Жозе Алесио Да Сильво сыграла с командой Словакии. Обе команды уже обеспечили себе путевки в элитный раунд.

Игра, проходившая в Бакинском спортивном комплексе, завершилась победой азербайджанских футзалистов со счетом 2:0.

Счет на 29-й минуте открыл бразильский легионер нашей команды Бонилья. Через пять минут, другой бразильский игрок Вассоура, удвоил счет.

Отметим, что в предыдущих встречах сборная победила Молдову (3:1) и Черногорию (3:2).