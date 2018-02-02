Сборная Азербайджана вступает в борьбу на чемпионате Европы по футзалу

Баку. 2 февраля.REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу сегодня проведет первый матч в финальном этапе чемпионата Европы, проходящего в Словении.

Как сообщает Report, соперником будет сборная Франции. Встреча будет организована на стадионе "Арена Стожице" и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Матч будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу CBC Sport. Игру будут обслуживать бригада арбитров в составе Анджело Галанте (Италия), Алессандро Мальфера (Италия), Ондрея Черны (Чехия).

Отметим, что в первом матче группы D Франция добилась ничьи с Испанией - 4:4. Сборная Азербайджана в случае победы в сегодняшней встрече досрочно пройдет в 1/4 финала.