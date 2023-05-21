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Сборная Азербайджана в групповых упражнениях стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана в групповых упражнениях стала чемпионом Европы На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами золотые медали с результатом 32.250 балла завоевала команда Азербайджана.
Командные
21 мая 2023 г. 18:27
Сборная Азербайджана в групповых упражнениях стала чемпионом Европы

На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку в групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами золотые медали с результатом 32.250 балла завоевала команда Азербайджана.

Как передает Report, серебряная медаль у сеньорской команды, представляющей Израиль, ее результат составил 32.150 балла.

Бронзовая награда с результатом 31.200 балла досталась команде Испании.

В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что с 17 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами ЧЕ, проходящего под девизом Shine like a star (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), являются грации из 38 стран

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası Avropa çempionu olub

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