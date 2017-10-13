Сборная Азербайджана U-17 проиграла с большой разницей в счете

София. 13 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана провела второй матч первичного отборочного раунда чемпионата Европы по футболу среди команд U-17.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, возглавляемая Мирбагиром Исаевым сборная Азербайджана, встретившаяся с украинцами на стадионе "Локомотив" болгарского города Горна-Оряховица, проиграла со счетом 6:1.

Первая часть встречи завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Украины. После перерыва украинцы забили в ворота сборной Азербайджана еще 3 мяча.

Очередной, последний матч в первичном отборочном раунде наша сборная проведет 16 октября с хозяевами поля - болгарами.

Отметим, что на другом матче группы хозяева поля (сборная Болгарии) встречается со сборной Ирландии.

13 октября

XI группа

Украина U-17 – Азербайджан U-17 – 6:1

Забитые мячи: М.Мудрик 3, Р.Якуба 15, И.Зульфугарлы 17, Д.Сикан 35, А.Аусси 62, С.Библик 78, А.Шулиански 80+1.