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    Сборная Азербайджана U-17 проиграла с большой разницей в счете

    Матч со сборной Украины завершился поражением нашей команды со счетом 6:1

    София. 13 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана провела второй матч первичного отборочного раунда чемпионата Европы по футболу среди команд U-17. 

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, возглавляемая Мирбагиром Исаевым сборная Азербайджана, встретившаяся с украинцами на стадионе "Локомотив" болгарского города Горна-Оряховица, проиграла со счетом 6:1. 

    Первая часть встречи завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Украины. После перерыва украинцы забили в ворота сборной Азербайджана еще 3 мяча. 

    Очередной, последний матч в первичном отборочном раунде наша сборная проведет 16 октября с хозяевами поля - болгарами. 

    Отметим, что на другом матче группы хозяева поля (сборная Болгарии) встречается со сборной Ирландии. 

    13 октября

    XI группа

    Украина U-17 – Азербайджан U-17 – 6:1

    Забитые мячи: М.Мудрик 3, Р.Якуба 15, И.Зульфугарлы 17, Д.Сикан 35, А.Аусси 62, С.Библик 78, А.Шулиански 80+1.

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