Сборная Азербайджана примет участие в международном турнире в Венгрии

Женская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в международном турнире "Савария" в Венгрии.

Женская сборная Азербайджана по волейболу примет участие в международном турнире "Савария" в Венгрии.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, в соревновании, которое стартует 5 августа, соперниками сборной будут команды Венгрии, Голландии и Чехии. Сборная под руководством главного тренера Вугара Алиева выступит против этих команд в течение трех дней подряд. Турнир пройдет по круговой системе.

С целью подготовки к финальному этапу чемпионата Европы сборная Азербайджана провела учебно-тренировочные сборы в Греции. Наряду с тренировкой, члены команды провели три проверочные игры с местной командой и победили в одной встрече.