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Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась на Родину Сборная Азербайджана по вольной борьбе, завоевавшая одну золотую, 4 серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы в Будапеште, вернулась на родину.
Командные
1 апреля 2022 г. 06:36
Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по вольной борьбе, завоевавшая одну золотую, 4 серебряные и две бронзовые медали на чемпионате Европы в Будапеште, вернулась на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречали родственники, представители федерации борьбы Азербайджана, общественности и СМИ.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе добилась исторического успеха на чемпионате мира в Будапеште, Венгрия. На пьедестал поднялись 7 из 10 членов национальной сборной, вышедших на соревнования в полном составе.

Золотую медаль завоевал Магомедхан Магомедов (97 кг), «серебро» – Абубакр Абакаров (86 кг), Алиаббас Рзазаде (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Ашраф Аширов (79 кг), «бронзу» - Туран Байрамов (74 кг) и Осман Нурмухаммедов (92 кг).

В итоге набравшая 159 очков сборная Азербайджана стала чемпионом Европы.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatında tarixi uğura imza atan sərbəst güləşçilər Bakıya qayıdıb

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