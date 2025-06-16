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Сборная Азербайджана по вольной борьбе U-17 вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по вольной борьбе U-17 вернулась на Родину Сборная Азербайджана по вольной борьбе среди юношей, принимавшая участие в чемпионате Европы U-17, который проходил в столице Северной Македонии - Скопье, вернулась в Баку.
Командные
16 июня 2025 г. 20:05
Сборная Азербайджана по вольной борьбе U-17 вернулась на Родину

Сборная Азербайджана по вольной борьбе среди юношей, принимавшая участие в чемпионате Европы U-17, который проходил в столице Северной Македонии - Скопье, вернулась в Баку.

Как сообщает Report, самолет с азербайджанскими спортсменами приземлился в Международном аэропорту Гейдара Алиева.

Борцов встретили представители общественности, журналисты и болельщики.

Следует отметить, что сборная Азербайджана по вольной борьбе среди юношей стала чемпионом Европы. На континентальном первенстве команда завоевала 6 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. Набрав 151 очко, азербайджанская сборная вновь стала чемпионом Европы. Украина заняла второе место с 144 очками, а Грузия — третье с 116 очками.

Под руководством старшего тренера Эсгерхана Новрузова и тренеров Вахида Мамедова и Яшара Алиева золотые медали завоевали Реван Гасензаде (48 кг), Руслан Ализаде (55 кг) и Саид Пашаев (92 кг). Серебро получил Гасан Гасанов (60 кг), а бронзовые медали — Рамал Миргусейнов (51 кг) и Хаким Тагиев (110 кг).

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