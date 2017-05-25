Сборная Азербайджана по волейболу встретится сегодня с командой Германии

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет сегодня очередную встречу в рамках отборочного тура чемпионата мира 2018 года. Как сообщает Report, соперником команды во встрече, которая пройдет во французском Лионе, в рамках второго тура в группе А станет сборная Германии.

Встреча начнется в 17:00 по бакинскому времени, ее рассудят хорватский судья Милан Райкович и его румынский коллега Алин Матейзер.

В первом туре Германия обыграла Украину со счетом 3:0, а Азербайджан проиграл сборной Турции с тем же результатом (0:3).

Отметим, что согласно регламенту, только победитель группы выйдет в следующий этап. Занявшая второе место команда сыграет в "плей офф".