Сборная Азербайджана по волейболу встретится с командой из Беларуси

Мужская сборная Азербайджана по волейболу, готовящаяся к квалификационному этапу чемпионата Европы 2023 года и Играм исламской солидарности, отправилась в Беларусь для проведения очередного этапа учебно-тренировочного сбора.

Мужская сборная Азербайджана по волейболу, готовящаяся к квалификационному этапу чемпионата Европы 2023 года и Играм исламской солидарности, отправилась в Беларусь для проведения очередного этапа учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, сборная до 16 июля будет проходить в Минске подготовку.

Здесь волейболисты попробуют свои силы в товарищеских встречах с местными командами.

Отметим, что после Минской подготовки сборная Беларуси посетит Баку. Запланированы совместные тренировки двух команд в столице и несколько контрольных матчей.