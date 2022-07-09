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Сборная Азербайджана по волейболу встретится с командой из Беларуси

Сборная Азербайджана по волейболу встретится с командой из Беларуси Мужская сборная Азербайджана по волейболу, готовящаяся к квалификационному этапу чемпионата Европы 2023 года и Играм исламской солидарности, отправилась в Беларусь для проведения очередного этапа учебно-тренировочного сбора.
Командные
9 июля 2022 г. 10:12
Сборная Азербайджана по волейболу встретится с командой из Беларуси

Мужская сборная Азербайджана по волейболу, готовящаяся к квалификационному этапу чемпионата Европы 2023 года и Играм исламской солидарности, отправилась в Беларусь для проведения очередного этапа учебно-тренировочного сбора.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию волейбола Азербайджана, сборная до 16 июля будет проходить в Минске подготовку.

Здесь волейболисты попробуют свои силы в товарищеских встречах с местными командами.

Отметим, что после Минской подготовки сборная Беларуси посетит Баку. Запланированы совместные тренировки двух команд в столице и несколько контрольных матчей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın voleybol yığması Belarusla qarşılaşacaq

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