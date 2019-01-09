Сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет исторический матч за пропуск на чемпионат Европы

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня мужская сборная Азербайджана по волейболу проведет исторический матч.

Как сообщает Report, коллектив во главе с главным тренером Фаридом Джалаловым станет гостем Швеции в матче за пропуск на финальный этап чемпионата Европы.

До встречи VI тура в группе "G" сборная Азербайджана с 8 очками занимает второе место, сборная Швеции с 5 очками – 3 место. По правилам, наряду с лидерами 7 групп, 5 лучших из занявших вторые места получат прямой пропуск в финальный этап. В настоящее время Азербайджан с списке лучших владельцев второго места стоит на 6 месте.

Если Швеция в последнем туре одолеет Азербайджан со счетом 3:0 или 3:1, очки сравняются. При таком раскладе будет учитываться в первую очередь количество побед. В настоящее время у команды Джамалова три победы, у скандинавов – 1. Это означает, что последний тур для шведов носит формальный характер. Даже если Азербайджан проиграет со счетом 2:3, сможет выйти из этапа. Для этого одна из пяти команд в списке вторых мест: Македония, Финляндия, Черногория, Австрия (по 5 очков) и Израиль (4 очка) должна потерять очки в последнем туре своей группы.

Если Азербайджан получит пропуск в финальный этап, это будет впервые в истории мужской сборной.

Чемпионат Европы, отборочный этап

Группа G, VI тур

20:00. Швеция - Азербайджан

Судьи: Роберто Борис (Италия), Игорь Порвазник (Словакия)

Стокгольм, волейбольный стадион "Eriksdalshallen"