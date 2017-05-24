 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Турции на первом отборочном матче ЧМ

    Очередным соперником будет Германия

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по волейболу провела первую встречу в рамках отборочного группового раунда Чемпионата мира 2018 года. 

    Как сообщает Report, на организованной во французском городе Лион встрече группы А соперником была Турция.

    Матч завершился победой Турции со счетом 3:0. 

    Хотя в первых двух сетах команда, главным тренером которой является Фарид Джалалов, оказала противнику серьезное сопротивление, в третьем сете она сдалась -  21:25, 21:25, 13:25.

    На других матчах первого тура группы встретятся Германия и Украина, Исландия и Франция.   

    А на предстоящей завтра очередной игре соперником станет Германия. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi