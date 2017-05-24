Сборная Азербайджана по волейболу проиграла Турции на первом отборочном матче ЧМ

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по волейболу провела первую встречу в рамках отборочного группового раунда Чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, на организованной во французском городе Лион встрече группы А соперником была Турция.

Матч завершился победой Турции со счетом 3:0.

Хотя в первых двух сетах команда, главным тренером которой является Фарид Джалалов, оказала противнику серьезное сопротивление, в третьем сете она сдалась - 21:25, 21:25, 13:25.

На других матчах первого тура группы встретятся Германия и Украина, Исландия и Франция.

А на предстоящей завтра очередной игре соперником станет Германия.