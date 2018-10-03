Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу одержала вторую победу на чемпионате мира, проходящем в Японии.

Как сообщает Report, выступающие в Группе С подопечные Фаига Гараева в рамках IV тура обыграли сборную Тринидада и Тобаго - 3:0 (29:27, 25:16, 25:17). Благодаря этой победе сборная с 6-ю набранными очками делит 3-4 места с Таиландом.

У лидера чемпионата США 9 очков, у России - 8 очков. Последние два места занимают Южная Корея (1 очко) и Тринидад и Тобаго, не сумевший набрать очки.

В других играх тура Южная Корея встретится с Россией, США сыграет с Таиландом.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана победила Южную Корею - 3:1. США проиграла России со счётом 0:3. Свою последнюю встречу в группе наша сборная проведет 4 октября против Таиланда. Команды, занявшие первые четыре места в группе, получат путевки в очередной этап.