Сборная Азербайджана по волейболу одержала победу над шведами

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела первую встречу в отборочном этапе чемпионата Европы 2019.

Как сообщает Report, сборная, ведущая борьбу в группе G, встретилась со шведами.

Игра в Дарнагюльском волейбольном центре завершилась решительной победой сборной Азербайджана - 3:2.

Проиграв в двух первых сетах, наша сборная вышла вперед в последующих трех сетах. После этого результата в активе сборной Азербайджана стало 2, а Швеции - 1 очко.

Отметим, что очередная встреча сборной Азербайджана состоится 18 августа против Люксембурга.

Отборочный этап чемпионата Европы, I тур

Азербайджан - Швеция 3:2 (23:25,19:25, 26:24, 25:22, 15:10).