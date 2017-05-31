Сборная Азербайджана по волейболу обыграла сборную Украины

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня прошли встречи II тура в группе E отборочного этапа по европейской зоне чемпионата мира 2018 года среди волейболисток.
Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретилась с Украиной.
Встреча в Бакинском дворце спорта завершилась победой хозяев поля - 3:0.
Первые два сета команда главного тренера Фаика Гараева завершила с превосходством в счете - 25:17. Хотя в третьем сете наши волейболистки столкнулись с серьезным сопротивлением, встреча завершилась победой со счетом 25:21.
Отметим, что до этой встречи обе команды завершили первый тур с победой.
Азербайджан обыграл Норвегию, а Украина – Израиль (3:0).
Победа над Украиной увеличила шансы Азербайджана для завоевания путевки на чемпионат мира, как победитель группы.
Сборная Норвегии, которая является основным препятствием на этом пути, завершила 2 первых тура с победой.
"Оранжевые" сначала обыграли Данию, а затем Норвегию - 3:0. Тур завершится матчем Израиль-Дания.
Отборочный раунд чемпионата мира
Группа E
II тур
15:00. Голландия – Норвегия - 3:0 (25:11, 25:14, 25:13)
Судьи: Саша Станишич (Швейцария), Михаил Темелис (Греция)
17:30. Украина – Азербайджан - 0:3 (17:25, 17:25, 21:25)
Судьи: Роберто Борис (Италия), Бруно Муха (Хорватия)
Отметим, что в III туре пройдут встречи Норвегия-Украина, Азербайджан-Дания, Израиль-Голландия.
Все три матча состоятся 1 июня.
Sport DepartmentАвтор новости
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