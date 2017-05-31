Сборная Азербайджана по волейболу обыграла сборную Украины

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сегодня прошли встречи II тура в группе E отборочного этапа по европейской зоне чемпионата мира 2018 года среди волейболисток.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретилась с Украиной.

Встреча в Бакинском дворце спорта завершилась победой хозяев поля - 3:0.

Первые два сета команда главного тренера Фаика Гараева завершила с превосходством в счете - 25:17. Хотя в третьем сете наши волейболистки столкнулись с серьезным сопротивлением, встреча завершилась победой со счетом 25:21.

Отметим, что до этой встречи обе команды завершили первый тур с победой.

Азербайджан обыграл Норвегию, а Украина – Израиль (3:0).

Победа над Украиной увеличила шансы Азербайджана для завоевания путевки на чемпионат мира, как победитель группы.

Сборная Норвегии, которая является основным препятствием на этом пути, завершила 2 первых тура с победой.

"Оранжевые" сначала обыграли Данию, а затем Норвегию - 3:0. Тур завершится матчем Израиль-Дания.

Отборочный раунд чемпионата мира

Группа E

II тур

15:00. Голландия – Норвегия - 3:0 (25:11, 25:14, 25:13)

Судьи: Саша Станишич (Швейцария), Михаил Темелис (Греция)

17:30. Украина – Азербайджан - 0:3 (17:25, 17:25, 21:25)

Судьи: Роберто Борис (Италия), Бруно Муха (Хорватия)

Отметим, что в III туре пройдут встречи Норвегия-Украина, Азербайджан-Дания, Израиль-Голландия.

Все три матча состоятся 1 июня.