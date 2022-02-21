Сборная Азербайджана по шахматам примет участие в чемпионате мира

Мужская сборная Азербайджана по шахматам выступит на чемпионате мира в Израиле в апреле.

Мужская сборная Азербайджана по шахматам выступит на чемпионате мира в Израиле в апреле.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Шахматной федерации Азербайджана Махир Мамедов.

Мамедов отметил, что сборная Азербайджана приглашена на чемпионат мира по шахматам: "В прошлом году женская сборная выступала на чемпионате. Хотя выступление команды было не столь удачным. Тогда сборной удалось выйти из группы, однако наши представители проиграли свою первую встречу плей-офф. На соревнованиях в Израиле мы планируем быть представлены самым сильным составом. Имена игроков и капитана команды будут обнародованы в ближайшие дни".