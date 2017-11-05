Сборная Азербайджана по шахматам обыграла Россию на ЕВРО и вышла в лидеры

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу на командном чемпионате Европы, проходящем на Крите. В предпоследнем туре сборная Азербайджана встречалась с командой России. Как сообщает Report, игра завершилась крупной победой азербайджанских шахматистов.

Сначала азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров на первой доске победил Александра Грищука, а затем Теймур Раджабов одержал верх над Яном Непомнящем. Далее азербайджанский гроссмейстер Аркадий Найдич уступил Максиму Малаткову, но победа на четвертой доске Рауфа Мамедова над Даниилом Дубовым расставила все точки над "i". В итоге сборная Азербайджана одерживает волевую победу над главными фаворитами и вырывает лидерство у россиян. В последнем туре азербайджанские гроссмейстеры встретятся со сборной Украиной.