Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет матч 1/8 финала

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня ночью сборная Азербайджана по мини-футболу проведет матч 1/8 финала чемпионата мира в Колумбии.
Как сообщает Report, соперником будет сборная Таиланда.
Азербайджан, который находится в одной группе с Испанией, Ираном и Марокко, будет бороться за выход в 1/4 финала в спортивном комплексе Coliseo Ivan de Bedout в городе Меделлин.
Победившая команда в 1/4 финала встретится с Португалией.
Чемпионат мира, 1/8 финала
02:30. Таиланд-Азербайджан
Меделлин. Coliseo Ivan de Bedout
Судьи: Фернандо Гутьеррес Лумбрерас (Испания), Жиангиао Лиу (Китай), Рекс Камусу (Соломоновы острова).
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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