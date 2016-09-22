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    Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет матч 1/8 финала

    Соперником будет сборная Таиланда

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня ночью сборная Азербайджана по мини-футболу проведет матч 1/8 финала чемпионата мира в Колумбии. 

    Как сообщает Report, соперником будет сборная Таиланда.

    Азербайджан, который находится в одной группе с Испанией, Ираном и Марокко, будет бороться за выход в 1/4 финала в спортивном комплексе Coliseo Ivan de Bedout в городе Меделлин.

    Победившая команда в 1/4 финала встретится с Португалией. 

    Чемпионат мира, 1/8 финала

    02:30. Таиланд-Азербайджан

    Меделлин. Coliseo Ivan de Bedout

    Судьи: Фернандо Гутьеррес Лумбрерас (Испания), Жиангиао Лиу (Китай), Рекс Камусу (Соломоновы острова).

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