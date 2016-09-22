Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня проведет матч 1/8 финала

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня ночью сборная Азербайджана по мини-футболу проведет матч 1/8 финала чемпионата мира в Колумбии.

Как сообщает Report, соперником будет сборная Таиланда.

Азербайджан, который находится в одной группе с Испанией, Ираном и Марокко, будет бороться за выход в 1/4 финала в спортивном комплексе Coliseo Ivan de Bedout в городе Меделлин.

Победившая команда в 1/4 финала встретится с Португалией.

Чемпионат мира, 1/8 финала

02:30. Таиланд-Азербайджан

Меделлин. Coliseo Ivan de Bedout

Судьи: Фернандо Гутьеррес Лумбрерас (Испания), Жиангиао Лиу (Китай), Рекс Камусу (Соломоновы острова).