​Сборная Азербайджана по футзалу приступает к борьбе на чемпионате Европы

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют игры 4-ой группы в основном отборочном этапе чемпионата Европы по футзалу.

Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретится со сборной Бельгии.

Встреча пройдет в Спортивно-олимпийском центре "Сардахчи" ("Пограничник"). На первой игре группы сыграют сборные Украины и Дании.

Согласно регламенту, победители 7-ой группы сразу завоюют путевку в финал. Вышедшие на второе место команды будут бороться в плей-офф вместе с лучшей третьей командой группы. Четыре сильнейшие команды из числа 8-ми сборных приобретут право на поездку в Сербию. Команда Сербии сразу присоединится к борьбе, так как встречи финального этапа чемпионата пройдут в этой стране.

На предстоящем 2-13 февраля 2016 года чемпионате Европы за звание лучшей команды будут бороться сборные 12 стран.

18:30. Украина - Дания

21:00. Азербайджан - Бельгия

Отметим, что 19 марта сборная Азербайджана встретится с командой Дании, а спустя 2 дня - со сборной Украины. Все игры 4-го этапа пройдут в Баку.