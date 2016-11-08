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    Сборная Азербайджана по футболу примет участие на IV Исламских играх солидарности

    Министр: Азербайджан, как хозяин, будет представлен во всех видах спорта

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу примет участие на предстоящих в Баку в 2017 году IV Исламских играх солидарности. 

    Как сообщает Report, об этом на прошедшей сегодня пресс-конференции сказал министр молодежи и спорта, исполнительный директор игр Азад Рагимов

    Министр заявил, что Азербайджан будет представлен во всех видах спорта как хозяин: "По этой причине сборная по футболу также примет участие в Исламских играх солидарности". 

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