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Сборная Азербайджана по човкану впервые стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по човкану впервые стала чемпионом Европы Сборная Азербайджана по човкану впервые в своей истории стала чемпионом Европы, разгромив в финале коллектив из Мальты со счетом 6:2.
Командные
7 июня 2025 г. 19:59
Сборная Азербайджана по човкану впервые стала чемпионом Европы

Сборная Азербайджана по човкану впервые в своей истории стала чемпионом Европы, разгромив в финале коллектив из Мальты со счетом 6:2.

Как сообщает Report, турнир прошел 5-7 июня в Польше под эгидой Международной федерации човкана.

В чемпионате приняли участие шесть стран – Азербайджан, Турция, Венгрия, Мальта, Польша и Великобритания.

По результатам жеребьевки первый матч азербайджанская сборная провела против турецкой. Встреча завершилась победой Азербайджана со счетом 3:0. В шаге от финала азербайджанский коллектив обыграл команду Венгрии со счетом 4:0.

Согласно международному календарю човкана, следующие континентальные первенства пройдут в сентябре - в Узбекистане (чемпионат Азии), в конце сентября - в Нигерии (чемпионат Африки) и в ноябре - в Аргентине (чемпионат Южной Америки).

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇövkən üzrə Azərbaycan millisi ilk dəfə Avropa çempionu olub

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