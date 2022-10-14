Сборная Азербайджана по баскетболу вновь включена в рейтинг FIBA

Сборная Азербайджана по баскетболу вновь попала в рейтинг Международной федерации баскетбола (FIBA).

Сборная Азербайджана по баскетболу вновь попала в рейтинг Международной федерации баскетбола (FIBA).

Как сообщили Report в Федерации баскетбола Азербайджана, причиной этого стало возобновление сборной участия в международных соревнованиях.

Мужская сборная испытала свои силы на чемпионате Европы среди малых стран, прошедшем в июле на Мальте.

Согласно новой таблице рейтинга, сборная Азербайджана заняла 112-е место среди 163 стран с 78,5 баллами.

Сборная отсутствовала в новом рейтинге FIBA, опубликованном в августе 2021 года. Сборная была исключена из списка, так как рейтинг составлялся на основе 8 лет, в течение которых сборная не участвовала ни в одной официальной игре.