Самый дорогой билет на этап "Формулы-1" в Баку в 2017 году будет стоить $520

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Самый дорогой билет на этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Баку в следующем сезоне будет стоить $520.

Как передает Report, об этом журналистам рассказал промоутер этапа Ариф Рагимов.

"Продажи билетов на Гран-при начнутся 1 декабря, об этом мы скоро объявим, - сказал Рагимов. - Самый дорогой билет будет стоить $520, но продавать билеты мы будем в местной валюте - манатах. Самый дешевый обойдется в $40".

Баку в нынешнем сезоне впервые в истории принял этап "Формулы-1", который назывался Гран-при Европы.