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    Саломони: Самоуверенность погубила венгерок в матче ЧЕ с командой Азербайджана

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Самоуверенность помешала волейболисткам сборной Венгрии в матче чемпионата Европы против команды Азербайджана.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер венгерок Альберто Саломони.

    В пятницу сборная Азербайджана победила команду Венгрии со счетом 3-0 (25:23, 25:14, 25:16) в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Баку.

    "Позитив в матче с Азербайджаном был только в первой партии, мы играли отлично и могли выиграть этот сет. Но самоуверенность нас погубила. Это чемпионат Европы, здесь нет места расслабленности или самоуверенности. Азербайджан наказал нас за это. Мы сделаем все, чтобы не повторить такое отношение в следующих матчах турнира", - сказал Саломони журналистам.

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