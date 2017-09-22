Саломони: Самоуверенность погубила венгерок в матче ЧЕ с командой Азербайджана

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Самоуверенность помешала волейболисткам сборной Венгрии в матче чемпионата Европы против команды Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер венгерок Альберто Саломони.

В пятницу сборная Азербайджана победила команду Венгрии со счетом 3-0 (25:23, 25:14, 25:16) в первом матче группового этапа чемпионата Европы в Баку.

"Позитив в матче с Азербайджаном был только в первой партии, мы играли отлично и могли выиграть этот сет. Но самоуверенность нас погубила. Это чемпионат Европы, здесь нет места расслабленности или самоуверенности. Азербайджан наказал нас за это. Мы сделаем все, чтобы не повторить такое отношение в следующих матчах турнира", - сказал Саломони журналистам.