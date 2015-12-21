Сайт Формулы-1 исправил неточность в связи с картой Азербайджана

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Официальный сайт Формулы-1 исправил карту Азербайджана после обращения агентства Report.

Как сообщает Report, после начала продаж билетов на Гран-при Европы 2016 в Баку сайт Формулы-1 опубликовал информацию об Азербайджане с указанием достопримечательностей и особенностей страны, однако в карте была допущена неточность, в результате Нахчыванская Автономная Республика не была отмечена как территория Азербайджана.

После обращения агентства Report к администрации сайта поступил ответ, в котором отмечается, что обращение было рассмотрено и неточная карта Азербайджана заменена на достоверную карту страны с указанием Нахчыванской АР.