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"Сабах" вышел в следующий раунд Кубка Европы

"Сабах" вышел в следующий раунд Кубка Европы Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб "Сабах" одержал победу в Северной Македонии.
Командные
5 октября 2023 г. 21:42
Сабах вышел в следующий раунд Кубка Европы

Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб "Сабах" одержал очередную победу в Северной Македонии.

Как передает Report, в третьем матче группы А квалификации Кубка Европы бакинский клуб обыграл румынскую команду "Рапид" со счетом 90:71 (22:13, 27:13, 23:26, 18:19) и впервые в истории азербайджанского баскетбола попал в основной этап евротурнира.

Ранее чемпион Азербайджана обыграл нидерландский "Донар Гронинген" (75:72), местный "Работнички" (83:81).

Победа над "Рапидом" помогла занять первое место в группе.

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