"Сабах" вышел в следующий раунд Кубка Европы

Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб "Сабах" одержал победу в Северной Македонии.

Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб "Сабах" одержал очередную победу в Северной Македонии.

Как передает Report, в третьем матче группы А квалификации Кубка Европы бакинский клуб обыграл румынскую команду "Рапид" со счетом 90:71 (22:13, 27:13, 23:26, 18:19) и впервые в истории азербайджанского баскетбола попал в основной этап евротурнира.

Ранее чемпион Азербайджана обыграл нидерландский "Донар Гронинген" (75:72), местный "Работнички" (83:81).



Победа над "Рапидом" помогла занять первое место в группе.