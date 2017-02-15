С 1 апреля волейбольный клуб "Азерйол" приостановит деятельность

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ С 1 апреля женский волейбольный клуб "Азерйол" официально приостановит деятельность.

Как сообщает Report, причина связана с отказом нынешнего руководителя Федерации гандбола Азербайджана, президента ОАО "Азеравтойол" Салеха Мамедова финансировать клуб.

После избрания С.Мамедова руководителем федерации 1 декабря 2016 года он заявил, что не сможет уделить внимание волейболу. Федерация волейбола Азербайджана взяла на себя финансирование команды "Азерйол" до конца сезона.

Суперлига Азербайджана завершится в конце марта. Зарплата волейболистам и техническим работникам будет выдаваться лишь до этого времени. Дальнейшая судьба коллектива неизвестна.

Отметим, что в настоящее время "Азерйол" находится на 3 ступени с 16 очками в 11 играх в Суперлиге.