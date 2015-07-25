Руководитель команды "Формула-1" поддерживает решение о проведении соревнований в Азербайджане

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Руководитель команды-участницы "Формулы-1" "Torro Rosso" Франц Тост поддержал решение о проведении в следующем году соревнований в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт GMANews.com, об этом сегодня заявил Франц Тост перед началом проходящей в Венгрии пресс-конференции, посвященной классификационному этапу "Формулы-1".

На вопрос журналистов о свободе слова в Азербайджане и возможном не разрешении освещения журналистами соревнований, Ф.Тост сказал, что данный вопрос его мало интересует. Он отметил, что отказ какому-либо журналисту в выдаче визы может иметь определенные причины: "Мы просто едем туда, где проходят соревнования. Вот и все. Вопрос получения визы - ваша проблема".

Руководитель команды добавил, что спорт должен быть далек от политики: "Мы не едем в страну по политическим причинам. Если бы это было так, я не представляю, что мы бы могли где-то соревноваться".