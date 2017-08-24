Ровнаг Абдуллаев: Это первые строки большой истории

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Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ "Очень рады, что стали свидетелями этой исторической победы “Карабаха„".

Как сообщает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев в интервью сайту affa.az в связи с завоеванием клубом "Карабах" путевки в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

По его словам, это достижение является первыми строками большой истории, создаваемой в азербайджанском футболе: "„Карабах“ постепенно, шаг за шагом двигался к успеху, и, наконец, смог подарить нам всем желанную победу. Я поздравляю руководство, тренеров, административный состав и футболистов клуба "Карабах", добившегося успеха в азербайджанском футболе, и, естественно, по случаю этой победы поздравляю болельщиков, которые верят в команду во время всех матчей и оказывающих поддержку. От имени футбольной общественности Азербайджана желаю успехов "Карабаху" в групповом этапе Лиги чемпионов".