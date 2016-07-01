Российская команда по гребле отстранена от Олимпиады из-за допинга

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Международная федерация гребного спорта дисквалифицировала российскую мужскую команду по академической гребле из-за допинга. Как сообщает Report, российская парная четверка не примет участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ее заменит команда Новой Зеландии.

Как говорится на сайте федерации, в допинг-пробах олимпийского чемпиона 2004 года Сергея Федоровцева, взятых 17 мая, обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Положительный результат показали обе пробы - А и В.

Все спортивные достижения Федоровцева со дня сдачи пробы аннулируются, говорится в заявлении федерации.

Это уже не первый за последнее время случай дисквалификации российских спортсменов за применение допингов и их отстранения от Олимпиады.