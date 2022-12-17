Российский хоккеист канадского клуба умер в 18 лет

Российский форвард клуба хоккейной лиги Онтарио "Лондон Найтс" Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет.

Российский форвард клуба хоккейной лиги Онтарио "Лондон Найтс" Абакар Казбеков ушел из жизни в возрасте 18 лет.

Как передает Report, об этом пишется в Twitter-аккаунте клуба.

"Хоккейная лига Онтарио и "Лондон Найтс" с прискорбием сообщают о внезапной кончине Абакара Казбекова. Абакар являлся ценным игроком команды с 2021 года. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде", - говорится в сообщении.

Причины смерти хоккеиста не отмечается. Ближайшая игра "Лондон Найтс" отменена и будет сыграна позже.

Казбеков перешел в "Лондон Найтс" в сезоне-2021/2022. За эту команду 18-летний форвард сыграл 21 матч, в которых ему удалось забросить одну шайбу и отдать один результативный пас. В сезоне-2020/2021 Казбеков выступал за юниорские команды Канады. Он являлся воспитанником подольского хоккея.