Российские волейболистки обыграли команду Турции в матче второго этапа ЧМ

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Женская сборная России по волейболу победила команду Турции в первом матче второго этапа чемпионата мира.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в японском городе Осака.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу россиянок. Сборная России занимает второе место в группе F, имея в активе 15 очков. Сборная Турции занимает шестое место с девятью очками. Также в группу F выступают сборные США, Италии, Китая, Таиланда, Азербайджана и Болгарии.

Женский чемпионат мира разделен на три этапа и плей-офф (полуфиналы и финал). На втором этапе 16 команд распределены на две группы. В третий этап квалифицируются по три лучшие сборные из каждой группы, а в плей-офф выйдут по две лучшие команды по итогам третьего этапа.