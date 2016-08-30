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    Российские паралимпийцы могут пропустить две Олимпиады

    Решение МПК распространяется и на Игры-2018

    Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ О том, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется вдобавок и на зимние Игры 2018 года в Пхенчхане.

    Как передает Report, об этом сообщил Паралимпийский комитет России (ПКР).

    ПКР призвал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) отреагировать на обвинения со стороны МПК и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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