Российские паралимпийцы могут пропустить две Олимпиады

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ О том, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допустить российских спортсменов с ограниченными возможностями на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется вдобавок и на зимние Игры 2018 года в Пхенчхане.

Как передает Report, об этом сообщил Паралимпийский комитет России (ПКР).

ПКР призвал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) отреагировать на обвинения со стороны МПК и Всемирного антидопингового агентства (WADA).