Римас Куртинайтис: Всегда хранил самые приятные воспоминания об Азербайджане

Новый главный тренер баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис заявил, что всегда хранил самые приятные воспоминания об Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом он заявил на пресс-конференции после матча XIII тура азербайджанской баскетбольной лиги, в котором "Сабах" одержал победу над "Сярхядчи" со счетом 96:71.
Литовский специалист сказал, что рад снова оказаться в Азербайджане: "Я сделал большой перерыв в тренерской карьере. Когда мне позвонили из "Сабаха", я посоветовался с супругой и принял решение приехать. Баку за эти годы сильно изменился. Также наблюдаю большое развитие в азербайджанском баскетболе".
63-летний тренер отметил, что рад видеть, как некоторые из его бывших подопечных продолжают достигать успехов в карьере: "Фуад Нифталиев и Заур Пашаев все еще продолжают строить профессиональную карьеру. Я завершил свою карьеру в 41 год. Я рад снова работать вместе с такими баскетболистами".
Отметим, что Римас Куртинайтис был главным тренером национальной команды Азербайджана и клуба “Гала” в 2002-2006 годах.