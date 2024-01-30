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Римас Куртинайтис: В азербайджанском баскетболе произошли серьезные изменения

Римас Куртинайтис: В азербайджанском баскетболе произошли серьезные изменения В азербайджанском баскетболе произошли значительные изменения.
Командные
30 января 2024 г. 16:29
Римас Куртинайтис: В азербайджанском баскетболе произошли серьезные изменения

В азербайджанском баскетболе произошли значительные изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил новый главный тренер азербайджанского баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис литовскому сайту 15min.lt.

63-летний специалист выразил довольство финансовым положением "Сабаха": "Созданная под эгидой футбольного клуба "Сабах" одноименная баскетбольная команда стала чемпионом Азербайджана. Не все литовские клубы готовы платить иностранным баскетболистам столько, сколько платит "Сабах"".

Отметим, что Римас Куртинайтис подписал с "Сабахом" полуторалетний контракт.

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Версия на азербайджанском языке “Sabah”ın yeni baş məşqçisi: “Azərbaycan basketbolunda vəziyyət xeyli dəyişib”

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