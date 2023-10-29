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Регбисты клуба "Карабах" заняли 4-е место на международном турнире

Регбисты клуба "Карабах" заняли 4-е место на международном турнире 28 октября юношеский клуб "Карабах" принял участие в международном фестивале регби, организованном Rugby World Georgia и Союзом регби Грузии в грузинской области Лентехи.
Командные
29 октября 2023 г. 12:00
Регбисты клуба Карабах заняли 4-е место на международном турнире

28 октября юношеский клуб "Карабах" принял участие в международном фестивале регби, организованном Rugby World Georgia и Союзом регби Грузии в грузинской области Лентехи.

Как сообщает Report, представитель Азербайджана занял первое место в группе с максимальным результатом, обыграв коллективы "Хашури" - 15:0, "Амаранти" - 25:0 и "Кобулети" - 20:0. Затем, представитель Шуши, победивший в 1/4 финала команду “Лентехи” - 15:0, в полуфинале уступил "Рашеби” - 0:5, а в матче за 3-е место проиграв в дополнительное время “Фениксу” из города Самтредиа со счетом 5:10, занял 4-е место среди 12 команд.

Лучшим игроком фестиваля стал Нуран Новрузлу из “Карабаха”.

Основатель клуба Эльдар Керимов высоко оценил достижения своей команды: "В истории азербайджанского регби такого результата не было. На прошлых соревнованиях в Грузии выиграли всего 2 игры и в итоге заняли 10-е место среди 12 команд. Это показывает, что мы работаем в правильном направлении, и в следующих турнирах наша команда будет выступать еще лучше. Некоторое время назад на пост президента клуба был назначен Роял Сулейманов, и этот результат также является плодом созданных им условий для подготовки команды".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" reqbi komandası beynəlxalq turnirdə 4-cü yeri tutub

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