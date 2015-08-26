​Расходы на проведение Игр-2024 в Лос-Анджелесе могут составить $4,1 млрд

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ Расходы на проведение Олимпийских игр 2024 года в Лос-Анджелесе по оценкам мэрии города могут составить $4,1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Затраты на подготовку спортивных объектов составят порядка $713 млн.

Строительство олимпийской деревни предполагает внесение большей части средств инвесторов. Доля организаторов в строительстве составит $75 млн. Медиа-центр, который будет расположен на территории студии NBC Univercal, обойдется еще в $130 млн. С учетом средств спонсоров и инвесторов подготовка обоих объектов составит $1 млрд.

Доходная часть от проведения соревнований составит около $4,7 млрд. Из них порядка $1,5 млрд - средства, предоставленные Международным олимпийским комитетом (МОК), $1,4 млрд - средства спонсоров и $1,1 млрд - доходы от продажи билетов.

В резервный фонд заложено $400 млн на возможное увеличение затрат и $150 млн на страхование. Чистая прибыль оценивается в $161 млн.

Городской совет Лос-Анджелеса рассмотрит заявку города в среду с тем, чтобы мэр города Эрик Гарсетти мог предоставить гарантии МОК.

В начале января Национальный олимпийский комитет США выбрал Бостон в качестве кандидата на проведение Олимпиады-2024, однако мэр города Марти Уолш заявил, что город не будет участвовать в борьбе за право проведения Игр-2024, если финансовую поддержку заявки города придется обеспечивать налогоплательщикам.

Помимо Лос-Анджелеса, на выдвижение заявки от США претендуют Сан-Франциско и Вашингтон. Подача заявок начнется 15 сентября 2015 года и продлится до апреля-мая 2016-го, когда Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно утвердит число городов, претендующих на организацию соревнований. Решение о месте проведения Игр-2024 МОК примет в 2017 году.

На проведение Игр претендуют Рим (Италия), Гамбург (Германия), Париж (Франция) и Торонто (Канада).