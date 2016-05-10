​Путин сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и забросил шайбу

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 10 мая принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи, забросив шайбу и отдав две результативные передачи.

Как передает Report, Путин вышел на лед в составе команды "Звезды НХЛ", которая играла против команды "Сборная НХЛ".

Счет матча — 9:5 (3:0, 3:2, 3:3) в пользу команды президента России.

Президент неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги. 7 октября 2015 года он вышел на лед арены "Шайба" в Сочи в свой день рождения в составе команды "Звезды НХЛ", забросив семь шайб.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе Путина и при поддержке ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами являются привлечение взрослых россиян к спорту, популяризация в стране хоккея с шайбой и создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы России.