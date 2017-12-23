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    Путин принял участие в хоккейном матче

    Игра состоялась на Красной площади

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте главы российского государства.

    Матч прошел у стен Кремля на Красной площади. О результатах игры не сообщается.

    Отметим, что Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один.

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