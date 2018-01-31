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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин попросил прощения у спортсменов за то, что страна не смогла защитить их интересы в ходе допингового скандала, развернувшегося в преддверии Олимпийских игр-2018.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, такое заявление президент России сделал на встрече с российскими спортсменами-участниками Олимпиады в Пхенчхане.

"Простите нас за то, что не смогли вас от этого оградить", - сказал Путин, подчеркнув, что Россия всегда поддерживала идею чистого спорта.

Президент также пожелал спортсменам, отправляющимся на Игры, удачи и призвал их сосредоточиться на спортивной борьбе.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Российские атлеты, не связанные с расследованием Всемирного антидопингового агентства, выступят без гимна и под олимпийским флагом.