Прошла жеребьевка Кубка Победы среди журналистов

Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии также приняли участие вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев и глава Центра спортивных исследований Эльшан Мамедов.

В проводимом в 4-ом раз турнире примут участие 6 команд - "Шуша", "Кельбаджар", "Зангилан", "Физули", "Лачын" и "Агдере".

После жеребьевки определился состав групп:

Группа А

"Кельбаджар"

"Зангилан"

"Физули"

Группа Б

"Шуша"

"Агдере"

"Лачын"

В матче открытия встретятся команды "Кельбаджар" и "Физули".

Кубок Победы пройдет 20-21 июля в Гусарском олимпийском спортивном комплексе. Обладателям первых трех мест будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, обладателю первого места будет вручен Кубок Победы.