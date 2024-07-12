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Прошла жеребьевка Кубка Победы среди журналистов

Прошла жеребьевка Кубка Победы среди журналистов Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
12 июля 2024 г. 11:40
Прошла жеребьевка Кубка Победы среди журналистов

Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятии также приняли участие вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев и глава Центра спортивных исследований Эльшан Мамедов.

В проводимом в 4-ом раз турнире примут участие 6 команд - "Шуша", "Кельбаджар", "Зангилан", "Физули", "Лачын" и "Агдере".

После жеребьевки определился состав групп:

Группа А

"Кельбаджар"
"Зангилан"
"Физули"

Группа Б

"Шуша"
"Агдере"
"Лачын"

В матче открытия встретятся команды "Кельбаджар" и "Физули".

Кубок Победы пройдет 20-21 июля в Гусарском олимпийском спортивном комплексе. Обладателям первых трех мест будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, обладателю первого места будет вручен Кубок Победы.

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Версия на азербайджанском языке Jurnalistlər arasında Zəfər Kubokunun püşkatma mərasimi keçirilib

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