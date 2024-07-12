Прошла жеребьевка Кубка Победы среди журналистов

Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов, посвященного 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, в мероприятии также приняли участие вице-президент Федерации волейбола Азербайджана Фаиг Гараев и глава Центра спортивных исследований Эльшан Мамедов.
В проводимом в 4-ом раз турнире примут участие 6 команд - "Шуша", "Кельбаджар", "Зангилан", "Физули", "Лачын" и "Агдере".
После жеребьевки определился состав групп:
Группа А
"Кельбаджар"
"Зангилан"
"Физули"
Группа Б
"Шуша"
"Агдере"
"Лачын"
В матче открытия встретятся команды "Кельбаджар" и "Физули".
Кубок Победы пройдет 20-21 июля в Гусарском олимпийском спортивном комплексе. Обладателям первых трех мест будут вручены золотые, серебряные и бронзовые медали, обладателю первого места будет вручен Кубок Победы.