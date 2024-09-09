Прошла жеребьевка футбольного турнира памяти азербайджанских журналистов-шехидов

В Бакинской теннисной академии состоялась жеребьевка футбольного турнира, проводимого по случаю 18 Октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана и 8 Ноября - Дня Победы в память об азербайджанских журналистах-шехидах.

В Бакинской теннисной академии состоялась жеребьевка футбольного турнира, проводимого по случаю 18 Октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана и 8 Ноября - Дня Победы в память об азербайджанских журналистах-шехидах.

Как сообщает Report , по итогам жеребьевки определился календарь для 12 команд, которые будут играть в четырех группах.

В группе А будут соревноваться Информационные агентства Report и "Туран", команда "Ветераны", в группе B - команды Baku TV, "Гошабулаг" и Baku.ws, в группе C - "АЗЕРТАДЖ", "Арданыш", "Зафар 44", а в группе D - коллективы "Гёйча", "Нариманлы" и AzTV.

Согласно регламенту, команды, занявшие первые два места в группе, выйдут в 1/4 финала.

Матч открытия состоится 14 сентября в 19:00 между командами Информационного агентства Report и "Ветераны". Встречи будут проходить на футбольном поле Бакинской теннисной академии.

Отметим, что турнир будет проводиться с 14 сентября по 18 октября в соответствии с утвержденным АФФА (Ассоциация футбольных федераций Азербайджана) Положением о традиционном мини-футбольном турнире любительских команд памяти азербайджанских журналистов-шехидов, при организационной поддержке сайта Rakus.az и поддержке Ассоциации и Бакинской теннисной академии. Информационную поддержку окажут "АЗЕРТАДЖ", AzTV, Информационное агентство Report, Baku TV, сайты Rakus.az и Manşet.az.