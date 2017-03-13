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    Состоялся самый продолжительный матч за историю хоккея

    Встреча между Сторхамар и Спарта длилась 217 минут 14 секунд

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Прошедшая в рамках ¼ финала чемпионата Норвегии по хоккею между командами "Сторхамар" и "Спарта" встреча стала самой продолжительной за историю данного вида спорта.

    Как передает Report, матч в городе Хамар продлился 217 минут 14 секунд и охватил 11 периодов.

    Встреча, начавшаяся в 18:00 по местному времени, завершилась в 02:32 победой хозяев поля со счетом 2:1.

    Отметим, что предыдущий рекорд был побит в 1936 году на матче между "Детройт" и "Монреаль" в Национальной хоккейной лиге. Тогда хоккеисты оставались на льду на протяжении 176 минут 30 секунд. 

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