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    Президент Южной Кореи гарантировал безопасность проведения Олимпийских игр-2018

    Мун Чжэ Ин: Мы прекрасно понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова© AP Photo / Jung Yeon-Je/Pool

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин гарантировал Международному олимпийскому комитету (МОК) безопасность проведения Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

    "Мы прекрасно понимаем, что у МОК и всего мира возникают проблемы из-за Корейского полуострова. Но успешное проведение Игр позволит избавиться от беспокойства из-за вопросов безопасности и продемонстрирует мир в регионе", — сказал президент.

    XXIII Зимние Олимпийские игры  пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхёнчхан.

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