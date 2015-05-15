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    ​Президент РШФ: Наша задача, как минимум, завоевать медали в Баку

    А.Филатов принял решение стать старшим тренером мужской сборной России

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов принял решение в январе 2016 года стать старшим тренером мужской сборной России.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте РШФ.

    "Наша задача - на Шахматной олимпиаде 2016 года в Баку, как минимум, завоевать медали", - заявил Филатов.

    В данный момент старшим тренером является Александр Мотылев.

    Шахматная олимпиада в Баку пройдет осенью 2016 года. В 2014-м россияне заняли на олимпиаде в норвежском Тромсе четвертое место.

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